Адвокат Коломойского рассказал о предложениях Зеленскому идти в президенты

Разговоры о выдвижении Владимира Зеленского на пост президента Украины появились еще в 2015 году. Об этом изданию «Новое время» сообщил Андрей Богдан, адвокат бизнесмена Игоря Коломойского.

Богдан рассказал, что познакомился с Зеленским более пяти лет назад. Затем последовали «философские встречи» и разговоры о войне, России и будущем. Во время одного из таких разговоров юрист предложил Зеленскому баллотироваться в депутаты по мажоритарному избирательному округу.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

«У меня была идея <…> Ты зайдешь, как депутат-мажоритарщик, и у тебя будет какой-то фундамент для президентских выборов», — сказал Богдан.

Тогда Зеленский отказался от предложения и, по мнению юриста, сделал все правильно. Конкретный разговор о возможном президентстве Зеленского состоялся в 2018 году. В марте был проведен первый соцопрос с участием Зеленского. Тогда он занял в нем шестое место.

«Я ему показал эту социологию, сказал: "Смотри, ты слова не сказал, что ты идешь в политику, а уже имеешь прекрасную стартовую площадку"», — добавил юрист.

Действующий президент Украины Петр Порошенко не раз публично обвинял Коломойского в поддержке Зеленского. Свою позицию он аргументировал тем, что принадлежащий олигарху телеканал «1+1» занимается распространением фейков о лидере страны. «1+1» также регулярно показывает юмористические шоу студии «Квартал 95», главой которой ранее был Зеленский.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!