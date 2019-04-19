Порошенко назвал команду Зеленского пятой колонной

Президент Украины Петр Порошенко назвал команду своего оппонента Владимира Зеленского пятой колонной. Прямую трансляцию трансляцию ведет YouTube-канал «112 Украина».

Порошенко рассказал, что вместе с Зеленским во власть придут «соратники [бывшего премьер-министра Украины Николая] Азарова, соратники [бывшего президента Украины Виктора] Януковича, россияне».

Кроме того, украинский лидер в очередной раз обвинил Зеленского в связях с беглым олигархом Игорем Коломойским.« У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли голову и вчера пришли за ПриватБанком», — сказал он.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины проходят на стадионе «Олимпийский». Второй тур выборов главы государства запланирован на 21 апреля.

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