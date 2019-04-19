Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко. Трансляцию ведет YouTube канал «112 Украина».

«Я верю, что господин Владимир [Зеленский] не хочет сдать Украину, я верю, что у господина Владимира нет мечты затянуть Украину назад в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта», — сказал Порошенко. По его словам, сейчас для Украины существуют большие риски.

Дебаты между кандидатам проходят на киевском стадионе «Олимпийский». Согласно жеребьевке, первым выступать начал Зеленский. Он начал свое выступление на украинском языке, однако позже перешел на русский.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

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