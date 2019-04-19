Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 19 апреля.

«Нужно выстраивать нормальные добрые, взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия и отношения сотрудничества и взаимодействия, которые в интересах и русских, и украинцев», — сказал Песков.

Так он прокомментировал интервью украинского политика Виктора Медведчука, в котором тот предположил, что новый президент Украины сможет заключить сделку с Кремлем относительно Донбасса.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Москва в вопросе юго-восточной части Украины опирается на положения минских соглашений. Песков отметил, что ни один из двух оставшихся кандидатов в президенты Украины не дал внятных разъяснений о перспективах этих документов. «Поэтому это пока остается, скорее, в такой "серой зоне" для нас, это еще предстоит услышать и понять», — добавил он.

Ранее в пятницу глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью агентству Reuters заявил, что кандидат на пост президента Владимир Зеленский в случае победы должен пойти на «сделку с Москвой». По его мнению, это позволит восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый газ.

На Украине Медведчука считают пророссийским политиком.

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