В Кремле раскрыли подробности встречи Путина с Медведчуком

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком обсуждал вопрос освобождения украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У меня сегодня утром спрашивали, был ли Медведчук в последнее время. Я уточнил. Да, был. Действительно он приезжал», — сказал Песков журналистам.

22 марта стало известно, что в Москву прилетели кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и оппозиционный политик Медведчук. Сообщалось, что они встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсуждали вопрос сохранения транзита газа через Украину, возможности заключения прямого контракта на поставки топлива и расширения торгово-экономического сотрудничества.

После визита Бойко и Медведчука в Москву на Украине началось расследование в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы. Кроме того, 3 апреля Украина прекратила любое авиасообщение с Россией из-за поездки политиков.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012-2013 годах его общественное движение «Украинский выбор» лоббировало интеграцию и развитие экономических связей Украины с Россией. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Кроме того, Медведчук известен дружескими отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

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