Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Кабинет министров Украины установил запрет на нерегулярное авиасообщение с Россией. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает УНИАН.

Проектом предлагается остановить все чартерные перелеты между странами, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного креста.

Уточняется, что подобное решение было принято после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

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