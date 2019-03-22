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Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом

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Юрий Бойко

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым. Трансляцию вел канал «112 Украина» на YouTube.

Целью встречи стали переговоры о сохранении поставок газа из России, соответствующий договор о транзите топлива между странами истекает в этом году. В ней также приняли участие оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Отмечается, что визит Бойко и Медведчука в Москву состоялся по их инициативе. «Учитывая то, что отношения России и Украины находятся в состоянии глубокого кризиса, я посчитал правильным такую встречу провести», — заявил Медведев. Он подчеркнул, что Россия «каких-то серьезных сигналов от действующих властей на Украине на эту тему не имеет», однако вопрос имеет актуальность, и экономическое сотрудничество необходимо восстановить.

Бойко отметил, что транзит россиийского газа через Украину дает бюджету около трех миллиардов доходов (валюта не уточняется — прим. «Ленты.ру») и обеспечивает рабочими местами около 50 тысяч человек. «И самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», — подчеркнул он.

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