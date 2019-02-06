Подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук отказался бежать с Украины

Лидер общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук не планирует покидать Украину, несмотря на обвинения в госизмене. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия», передает «Интерфакс».

Он подтвердил, что в настоящее время находится в Киеве вместе с семьей, которая «тоже находится под угрозой». Медведчук добавил, что у противников не получится запугать его или вынудить уехать, хотя уже на протяжении нескольких лет он получал угрозы о физической расправе, а власти игнорировали его жалобы.

5 февраля против Медведчука возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны. Поводом для этого стали его слова на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», когда политик заявил о необходимости создания автономии в Донбассе.

На Украине Медведчука называют пророссийским политиком. В 2012-2013 годах движение «Украинский выбор» выступало за интеграцию и развитие экономических связей с Россией.

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