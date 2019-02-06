Янукович обвинил «бегунов с автоматами» в кровопролитии на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил в кровопролитии на Майдане лидеров оппозиции. Слова Януковича, произнесенные им на пресс-конференции цитирует издание «Главред».

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В частности, он назвал фамилии нынешнего спикера Верховной Рады Андрея Парубия и депутата Рады Сергея Пашинского. «Расстрелы на Майдане сделали организаторы Майдана. Независимые расследования журналистские доказали это. Называют фамилии Андрея Парубия, который сейчас возглавляет Верховную Раду, Сергея Пашинского, который бегал там с автоматиком», — заявил Янукович.

На этой же пресс-конференции Янукович объяснил свое свержение фразой «кинули как лоха». Кроме того, он рассказал об угрозах в свой адрес и в адрес лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, в отношении которого расследуется дело о государственной измене и сепаратизме.

В феврале 2014-го в Киеве произошла насильственная смена власти. Этому предшествовали массовые протестные акции во многих городах Украины, получившие название Майдан (Евромайдан). В ходе этих акций погибли 106 человек, их называют Небесной сотней.

14 февраля 2018 года агентство РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года. Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили признались, что они вместе с депутатами Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским вели огонь по людям, находившимся на майдане Незалежности.

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