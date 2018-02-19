Раскрыто местонахождение расстрелявших Майдан грузинских снайперов

Снайперы из Грузии, в феврале 2014 года принимавшие участие в расстреле людей на киевском майдане Незалежности, скрываются в Армении. Об этом в понедельник, 19 февраля, рассказал журналист Андрей Веселов, передает РИА Новости.

Веселов, ранее побеседовавший с бывшими военнослужащими грузинской армии Кобой Нергадзе и Александром Ревазишвили, рассказал, что журналистам пришлось искать их в нескольких странах. «Это была очень долгая история… Мы начали свои поиски в Македонии, потом мы искали их в России, мы искали их на Украине, в Грузии, мы искали их в Армении», — сообщил он.

Само же интервью со снайперами было записано в Тбилиси, однако вскоре им пришлось покинуть Грузию. «В настоящий момент они скрываются в Армении. Они опасаются за свою жизнь. Обращение в суд и к журналистам — это попытка придать делу гласность, и таким образом себя обезопасить», — поведал Веселов.

14 февраля агентство РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года. Коба Нергадзе и Александр Ревазишвили признались, что они вместе с депутатами Верховной Рады Украины Владимиром Парасюком и Сергеем Пашинским вели огонь по людям, находившимся на майдане Незалежности.

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