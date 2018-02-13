В сети показали фото летевших в силовиков на Майдане пуль

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал в своем Facebook фотографии пуль, которые, по его утверждению, были выпущены в силовиков на Майдане в Киеве в феврале 2014 года.

Фото: страница Виталия Сердюка в Facebook 1 /2

Он подчеркнул, что их должен был предоставить Печерскому суду Киева адвокат Януковича Александр Горошинский, которого 7 февраля удалили из зала суда во время рассмотрения дела о расстрелах на Майдане вместе с другим адвокатом Ольгой Просянюк. По его словам, у юристов было достаточно доказательств.

«Силовое устранение адвокатов и отказ принять собранные ими доказательства (...) является однозначным основанием обжалования такого решения суда в ЕСПЧ. Они [власти] пошли на это, боясь, что эти доказательства, в том числе, докажут использование на Майдане похищенного во Львовской и Тернопольской области оружия», — написал Сердюк.

Материалы по теме Кровь, смерть и евроинтеграция Что происходило в Киеве два года назад

В адвокатском объединении Aver Lex, где работает Сердюк, заявляли ранее об основаниях полагать, что именно этими пулями велась стрельба по силовикам в центре Киева. Подчеркивается, что выстрелы были произведены из оружия, ранее похищенного из помещений правоохранительных органов в западных областях Украины.

Массовые протестные акции в 2013-2014 годах в Киеве и ряде других городов Украины привели к насильственной смене власти и бегству из страны президента Виктора Януковича. В ходе этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Верховной Рады Украины.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!