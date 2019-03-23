Порошенко порассуждал о «газовой игле» не верящей слезам Москве

Президент Украины Петр Порошенко осудил визит в Россию кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, цель поездки Бойко и Медведчук не была обусловлена экономическими интересами. «Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов», — заявил глава государства.

«Что они со слезами на глазах, протянув руки, ползли на коленях и просили у [президента России Владимира] Путина? (...) Друзья, хочу напомнить всем — Москва слезам не верит», — заключил Порошенко.

Он также подчеркнул, что у Кремля есть планы «изменить Украину изнутри» и сменить власть в стране, чтобы повлиять на ее «европейский и евроатлантический курс». «Москва видит сильную украинскую армию и понимает, что цена за безответственное решение широкой агрессии против нашего государства значительно возрастет», — высказался украинский лидер.

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22 марта стало известно о том, что в Москве Медведчук и Бойко провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны подняли вопрос сохранения поставок газа из России на Украину и возможности торгово-экономического сотрудничества между странами. Визит украинских политиков в Москву состоялся по их инициативе.

Позднее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении правовой проверки визита в Россию Бойко и Медведчука. По их данным, поездка политиков может быть связана с предотвращенным украинскими спецслужбами терактом в метро Харькова, в подготовке которого СБУ обвинила Россию.

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