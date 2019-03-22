Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как утверждает СБУ, для осуществления атаки был завербован житель города. Он должен был заложить взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила на одной из станций. Для этого ему из России передали бомбу и инструкции. За теракт исполнитель получил 15 тысяч долларов.

По версии следствия, уже в Харькове мужчина купил гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство. «В рамках досудебного расследования оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на "муляж"», — уточнили в ведомстве. Злоумышленник задержан.

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«По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — подчеркивается в сообщении.

В октябре прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в диверсии после пожара и взрывов в арсенале №6 в Черниговской области, а СБУ заявила, что рассматривает версию умышленного поджога или подрыва. Аналогичная ситуация произошла осенью 2017 года: тогда после взрывов в арсенале под Винницей генпрокурор Юрий Луценко также обвинил российские спецслужбы, которые, по его словам, сбросили бомбу с беспилотника.

Киев считает Москву ответственной за конфликт в Донбассе и регулярно обвиняет во вмешательстве во внутренние дела. Украина на законодательном уровне признала Россию «страной-агрессором». Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

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