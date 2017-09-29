Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России

Следствие по делу о взрыве на арсенале под Винницей и аналогичных инцидентах, которые произошли в последнее время на Украине, рассматривает вмешательство России в качестве ключевой причины происшествий. Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии», — приводит ТАСС его слова.

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Кроме того, Луценко обвинил Россию в организации диверсии на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области 23 марта. «По взрывам в Балаклее мы установили перелет через российско-украинскую границу беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который сбросил термобарические заряды, ставшие причиной взрыва», — заявил он.

«Таким образом, это диверсия Российской Федерации, которая уничтожает нашу военную инфраструктуру, — заключил генпрокурор.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке начались 26 сентября. По меньшей мере два человека пострадали. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ущерб составил 800 миллионов долларов. Возгорание локализовали утром 28 сентября.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что взрывы складов боеприпасов под Винницей были устроены диверсионными группами или беспилотником.