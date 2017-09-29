Тушение пожара на складах под Винницей показали с высоты птичьего полета

Главное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области опубликовало на своей странице в Facebook видео, снятое с высоты птичьего полета над окрестностями города Калиновка, где на складе боеприпасов три дня продолжался пожар.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке начался 26 сентября. Воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события было полностью перекрыто, украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций. По меньшей мере два человека пострадали. Президент страны Петр Порошенко сообщил, что ущерб составил 800 миллионов долларов. Возгорание локализовали только утром 28 сентября.