Названа стоимость уничтоженных при взрывах под Винницей боеприпасов

Во время взрывов вблизи города Калиновка в Винницкой области Украины было уничтожено боеприпасов на сумму 800 миллионов долларов. Об этом телеканалу NewsOne в среду, 27 сентября, рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО», — сказал он.

«Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было», — добавил Винник.

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Ранее в среду стало известно, что в результате взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области пострадали по меньшей мере два человека. Как рассказал местный активист Анатолий Банах, город Калиновка полностью эвакуирован.

Сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября. Сейчас воздушное пространство в 50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. Украинские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы работники четырех ближайших к месту происшествия станций.