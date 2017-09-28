Турчинов возложил на начальника Генштаба ответственность за взрывы на складе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области должен нести начальник Генштаба Виктор Муженко. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает телеканал «112 Украина».

«В течение этого года, во время уничтожения арсенала в Балаклее, это и пожар в Калиновке, мы потеряли большое количество боеприпасов (...). Это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны», — сказал Турчинов.

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что взрывы складов боеприпасов под Винницей были устроены диверсионными группами или беспилотником.

27 сентября советник президента Украины Юрий Бирюков сообщал, что взрыв боеприпасов на складах под Винницей был устроен беспилотным летательным аппаратом. В этот же день Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Диверсия» по факту взрывов боеприпасов на складах.

Сообщения о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей поступили поздно вечером 26 сентября.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея под Харьковом произошел в марте. Возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. Погибших и пострадавших не было. Население из города и близлежащих сел — около 19 тысяч человек — эвакуировали.