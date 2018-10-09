Взрывы на украинских военных складах сочли проделками России

Ответственность за взрывы на складах Министерства обороны Украины в Черниговской области лежит на России. С таким заявлением в своем Facebook выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль», — написал он.

Руку Москвы в произошедшем усмотрел и вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. «Хотелось бы думать, что возможная диверсия на военных складах на Черниговщине и начало рассмотрения святым синодом [Константинопольского патриархата] в Стамбуле вопроса о предоставлении автокефалии для Украинской церкви совпали случайно. Однако всем понятно, что Кремль готов на все, чтобы не допустить томоса», — написал он в Twitter.

В свою очередь, Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что рассматривает несколько причин возникновения пожара. «В частности, СБУ в рамках своей компетенции отрабатывает версию о возможной диверсии», — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства.

Военная прокуратура Центрального региона Украины возбудила уголовное дело по части 3 статьи 425 («Халатное отношение к военной службе») Уголовного кодекса Украины.

Взрывы и пожар на арсенале №6 Министерства обороны Украины, расположенном рядом с городом Ичня Черниговской области, произошли в ночь на 9 октября. Из окрестных населенных пунктов объявлена эвакуация, на данный момент в безопасное место вывезено 12 тысяч человек. Изначально сообщалось о том, что на складе ориентировочно находится около 88 тысяч тонн боеприпасов, однако позже эта информация исчезла с сайта ведомства, а в Министерстве обороны Украины ее опровергли.

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