Порошенко обвинил Россию в поджоге военного склада

Российская диверсия рассматривается в качестве основной причины пожара на военном складе Министерства обороны около города Ичня Черниговской области. Об этом агентству «Интефракс-Украина» сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко.

«Учитывая близость к российской границе, неслучайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия», — заявил украинский лидер. Он отметил, что необходимо изучить «этот опыт» для предотвращения следующих атак противника.

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Порошенко назвал две другие вероятные причины возникновения пожара. По его словам, на складе могли быть нарушены правила пожарной безопасности и хранения боеприпасов, также рассматривается версия умышленного поджога с целью сокрытия недостатка вооружения.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян и вице-премьер Вячеслав Кириленко возложили ответственность за взрывы на Москву. Они связали взрывы с вопросом о предоставлении автокефалии Украинской церкви. В ДНР отметили, что пожар на складе произошел в тот момент, когда в ходе расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом от Киева потребовали документацию на комплексы «Бук».

Пожар и взрывы на военном арсенале начались утром 9 сентября. Эвакуированы более 10 тысяч человек. В радиусе 20 километров от ЧП введена бесполетная зона, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

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