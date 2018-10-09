Взрыв на украинском арсенале связали с расследованием крушения «Боинга»

Глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что на складе боеприпасов в Чернигове, который загорелся в ночь на 9 октября, находились ракеты от зенитного ракетного комплекса «Бук» и документация к ним. Его слова приводит РИА Новости.

«Отдельно хочется отметить факт хранения на данном складе ракет 9М38 от зенитно-ракетного комплекса "Бук" и всей сопроводительной и технической документации к ним», — сказал Безсонов.

Он отметил, что пожар на складе произошел в тот момент, когда в ходе расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом от Киева потребовали документацию на комплексы «Бук».

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Украина возложила ответственность за взрывы на украинских складах с боеприпасами на Россию. В частности, в Киеве усмотрели связь произошедшего с вопросом о предоставлении автокефалии Украинской церкви.

Взрывы и пожар на арсенале №6 Министерства обороны Украины в Черниговской области произошли в ночь на 9 октября. В окрестных населенных пунктов объявлена эвакуация, более 60 человек обратились за медицинской помощью. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что на складе находится около 88 тысяч тонн боеприпасов, однако позже военные опровергли эту информацию. Власти страны заявили, что со склада успели вывезти около 55 тысяч тонн боеприпасов, остальная часть оружия подлежала утилизации.

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