Появились подробности взрыва на украинском складе боеприпасов

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности после взрывов на военном складе в Черниговской области. Об этом 9 октября сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным Государственной службы Украины по ЧС, на складе ориентировочно находится около 88 тысяч тонн боеприпасов. Кроме того, власти города заявили об отсутствии на складе химического оружия. Полиция Черниговской области отметила, что данных о пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

Интенсивность взрывов на складе значительно снизилась, передает Интерфакс. По состоянию на 7:00 утра она составляла два-три раза в секунду, сообщал Генеральный штаб вооруженных сил Украины на официальной странице в Facebook.

Возгорание произошло около трех часов ночи. На данный момент эвакуировано более 10 тысяч человек. В радиусе 20 километров от ЧП введена бесполетная зона, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Это уже четвертый случай возгорания военного склада на Украине за последние два года. В сентябре 2017 года произошли взрывы на складах под Винницей, в результате которых пострадали два человека. Спустя почти год на том же складе произошло возгорание сухой травы. В марте 2017 года ЧП произошло в Харьковской области, и, по словам министра обороны Украины Степана Полторака, организовали его российские диверсанты.

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