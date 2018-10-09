Взорвавшиеся склады боеприпасов украинской армии сняли на видео

Телеканал «Прямой» опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись пожаров, возникшие после взрывов на военных складах в Черниговской области.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко сообщил, что пожары начались после взрывов в разных частях арсенала №6 Минобороны страны. По его словам, оперативная группа Генерального штаба провела опрос часовых на постах. «Они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при этом эти взрывы зафиксированы в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар», — цитирует его УНИАН.

«Одновременно два взрыва, потом, через пять минут, еще два взрыва говорят о том, что это, вероятно, диверсия. Если бы это был единичный взрыв на складах, или там работали бы люди, был день, можно было бы говорить про вероятность более высокую других версий», — приводит слова Тимошенко РИА Новости.

Взрывы и пожар на арсенале №6 Министерства обороны Украины, расположенном рядом с городом Ичня Черниговской области, произошли в ночь на 9 октября. Из окрестных населенных пунктов объявлена эвакуация, на данный момент в безопасное место вывезено 12 тысяч человек. Изначально сообщалось о том, что на складе ориентировочно находится около 88 тысяч тонн боеприпасов, однако позже эта информация исчезла с сайта ведомства, а в Министерстве обороны Украины ее опровергли.

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