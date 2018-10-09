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На Украине взорвался очередной склад боеприпасов

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В Ичнянском районе Черниговской области взорвался склад боеприпасов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В связи с пожаром и взрывами уже эвакуированы более 10 тысяч человек. В радиусе 20 километров от ЧП введена бесполетная зона, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Для тушения военного объекта организован оперативный штаб. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в своем Twitter, что уже вылетает на место ЧП.

В марте 2017 года на Украине загорелся один из крупнейших арсеналов оружия в Европе — военный склад Минобороны в Балаклее. Тогда возгорание привело к детонации боеприпасов. В результате один человек погиб, население с прилегающих территорий было эвакуировано. Были повреждены 243 здания, в числе которых 117 многоквартирных и 87 частных домов. Ликвидация последствий пожара, включая разминирование территории от разлетевшихся снарядов, заняла три недели.

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