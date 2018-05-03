Украинский пожарный танк наехал на взрывчатку и поджег склад боеприпасов

В Балаклее Харьковской области Украины пожарный танк наехал на взрывное устройство и спровоцировал пожар и серию взрывов на складе боеприпасов. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

По данным собеседника телеканала, инцидент произошел, когда танк выполнял технические работы. В результате никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости, руководитель управления по связям с общественностью Генштаба Вооруженных сил Украины Богдан Сенык заявил, что у него нет информации о наезде танка на взрывное устройство.

В то же время в пресс-службе Генштаба заявили, что пожар начался около 13:35 из-за возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала. Отмечается, что там проводились работы по очистке и разминированию снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего пожара.

Как уточнили в Генштабе, к ликвидации пожара были привлечены два специализированных танка и инженерная машина разграждения. «Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован», — добавили там.

Предыдущий пожар на территории военного склада Минобороны в Балаклее, который считался одним из крупнейших арсеналов оружия в Европе, произошел в ночь на 23 марта 2017 года. Тогда возгорание привело к детонации боеприпасов. В результате один человек погиб, население с прилегающих территорий было эвакуировано.

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