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Взрывы на складе боеприпасов под Харьковом продолжились

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, что взрывы на складе боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) продолжаются. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 26 марта.

«Наблюдаются одиночные взрывы боеприпасов различной интенсивности», — подчеркнули в ГСЧС. Там также добавили, что газоснабжение в Балаклее до сих пор отключено.

ЧП на территории военного склада Минобороны Украины произошло в ночь на 23 марта. В результате возникшего пожара началась детонация боеприпасов. Жертвой случившегося, по последним данным, стала одна женщина, еще одна пострадала.

В военном ведомстве республики полагают, что причиной пожара и взрывов на складе стала диверсия, организованная российскими военными. В то же время в самопровозглашенной Луганской народной республике выдвинули версию, согласно которой украинские силовики сами устроили ЧП, чтобы скрыть массовую недостачу вооружений.

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