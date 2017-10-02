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Число взорвавшихся под Винницей снарядов превысило расход в Донбассе

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В результате пожаров и взрывов на арсенале в Винницкой области Украины были уничтожены 32 тысячи тонн снарядов то есть больше боеприпасов, чем за три года войны на Донбассе — 24 тысячи тонн, передает ТСН. Ущерб составил 800 миллионов долларов.

При этом огонь не дошел до участков, где хранились сверхмощные дефицитные ракеты для установок залпового огня «Ураган».

По данным телеканала, арсенал в Калиновке — один из многих, которые оставила после себя советская армия, когда в конце 1980-х была выведена из ГДР, Венгрии, Чехословакии и Польши. Боеприпасы бросали во временных хранилищах, в местах, не предусмотренных для опасного груза. Из неофициальных источников известно, что на 600 гектарах в лесу были размещены 150 площадок для хранения боеприпасов, где хранились около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет.

Как отмечается в сюжете телеканала, у большинства из 150 таких мест не было не только крыши, но и земляных валов, которые должны были бы защитить площадки от разлета снарядов из соседних хранилищ. За 30 лет под осадками деревянные ящики, в которых лежали снаряды, прогнили. Боеприпасы охраняли только 63 человека, из которых часть —пенсионеры.

После пожара высказываются опасения, «будет ли чем зарядить оружие украинских бойцов, если все оно еще советского образца». При этом купить боеприпасы, кроме России, негде, так как на Западе такие калибры не выпускают.

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке начались 26 сентября. По меньшей мере два человека пострадали. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ущерб составил 800 миллионов долларов. Возгорание локализовали утром 28 сентября.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о том, что взрывы складов боеприпасов под Винницей были устроены диверсионными группами или беспилотником. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко позже заявил, что следствие рассматривает военное вмешательство России в качестве ключевой причины происшествий.

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