Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе

Российские специалисты в области боевых отравляющих веществ в середине декабря были отправлены в Донбасс для подготовки диверсионно-террористического акта. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНИАН.

По данным ведомства, на территорию Донецкой и Луганской областей завезены средства индивидуальной защиты для личного состава. «[Химатака] в дальнейшем будет подаваться российскими пропагандистами как применение украинскими войсками химического оружия против жителей оккупированного Донбасса», — рассказал Скибицкий,

По его мнению, российские спецслужбы рассчитывают на значительное число жертв среди гражданского населения. Кроме того, он заявил, что проводится «информационная обработка» местных жителей, чтобы внушить им вину киевских властей в готовящейся акции.

Также Скибицкий подчеркнул, что подобным образом Москва уже осуществила химатаку в Сирии, чтобы оправдать дальнейшее нанесение авиаударов по сирийской оппозиции.

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) не раз заявляли о готовящейся химической диверсии с украинской стороны. 25 декабря замначальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о том, что на железнодорожную станцию подконтрольной Киеву части Донбасса прибыл состав Вооруженных сил Украины, вагоны которого были забиты бочками с сильнодействующим химическим ядовитым веществом.

Кроме того, в ноябре глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщал, что в ДНР прибыла группа британских спецназовцев с индивидуальными средствами химической защиты и ящиками со знаками химической опасности.

24 ноября в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо пострадали не менее 100 человек. Сообщалось, что город был обстрелян боеприпасами с «токсичным газом». США назвали Россию и Сирию виновными в инциденте.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в ведении боевых действий на этой территории, Москва отвергает обвинения.

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