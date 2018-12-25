В ДНР заметили сильнодействующие яды украинской армии

На железнодорожную станцию города Красногоровка на подконтрольной Киеву части Донецкой области прибыл состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) с неким «токсичным веществом». С таким заявлением во вторник, 25 декабря, выступил заместитель начальника народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

По его словам, на станцию прибыли вагоны, забитые бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. Разгрузкой вагонов поручили заниматься украинским военнослужащим, одетым в комплекты химзащиты, заверил Басурин.

Он добавил, что в этом же районе находятся специализирующиеся на проведении диверсий специалисты спецслужб Великобритании и США. Представитель ДНР потребовал от международных организаций отреагировать на эту информацию.

«В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей. Порошенко и его пособники за годы войны с собственным народом пролили слишком много крови. Не допустите очередной катастрофы», — подчеркнул замначальника народной милиции.

В течение последнего времени представители ДНР неоднократно заявляли о грядущем наступлении украинских военных на позиции самопровозглашенной республики. 3 декабря Басурин говорил, что Киев готовится к нанесению ракетного удара по ДНР. Четыре дня спустя представитель республики рассказал, что военные Украины и Великобритании «не могут определиться со сценарием химической атаки в Донбассе» — по его словам, Киев настаивал на «инсценировке химической атаки», а «кураторы из Великобритании» требовали «реальных жертв среди мирного населения». Окончательное решение, заверил Басурин, должен был принять президент Украины Петр Порошенко.

10 декабря Басурин объявил о грядущем наступлении ВСУ, запланированном на 14 декабря. Уже 17 декабря представитель республики сообщил, что украинские военные пойдут в атаку 24-25 декабря.

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