Группа британских спецназовцев прибыла на подконтрольную Украине территорию Донбасса для подготовки химической атаки в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, передает Донецкое агентство новостей.

Он заявил, что украинская сторона не оставляет намерений провести химическую диверсию на севере республики. «Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании», — сообщил Безсонов.

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Он добавил, что часть британцев входит в состав спецназа Вооруженных сил Великобритании. По сообщениям разведки, в прифронтовых населенных пунктах Дача и Дзержинск, находящихся в нескольких километрах от Горловки, отмечается прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химической защиты и ящиками со знаками химической опасности.

Безсонов не исключил, что силовики попытаются сымитировать химическое заражение возле линии разграничения. По его словам, из-за действий военных могут пострадать тысячи мирных жителей.

Ранее в ДНР уже заявляли о подготовке украинскими военными диверсии на химическом заводе «Стирол» в прифронтовом городе Горловка. 18 ноября этого года Безсонов говорил, что цель украинской операции заключается в отвлечении ополчения ДНР на эвакуацию мирных жителей, чтобы военные могли начать продвижение вглубь территории республики.

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