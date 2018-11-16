В ДНР назвали число погибших с начала года из-за украинских обстрелов

Из-за обстрелов украинских силовиков с начала 2018 года года в Донецкой народной республике (ДНР) погибли почти 150 человек. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека республики Дарья Морозова, передает «Донецкое агентство новостей».

«С 1 января по 15 ноября 2018 года на территории Донецкой народной республики погибли 149 человек, среди которых девять женщин и 140 мужчин, в том числе пять детей», — сообщили в пресс-службе Морозовой. За тот же период ранения в результате обстрелов получили 298 человек.

Всего же с начала вооруженного конфликта в республике погибли 4716 человек.

В апреле этого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл потери украинской армии в Донбассе. По его словам, с начала боевых действий потери вооруженных сил Украины составили 3784 человек убитыми, 8489 раненными, еще 554 силовика покончили с собой.

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