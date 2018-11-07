На Украине насчитали больше 33 тысяч дезертиров

С начала 2014 года по сентябрь 2018-го 33 798 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили части или дезертировали. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

Отмечается, что с начала текущего года были задержаны лишь 1587 беглецов. «В розыске числится около 15 тысяч единиц оружия, похищенных из украинских вооруженных сил», — рассказал собеседник издания.

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Матиос ранее заявлял, что ВСУ за четыре года потеряли больше 15 тысяч единиц оружия: 7,6 тысяч автоматов, почти 3 тысячи пистолетов, 2,2 тысячи винтовой и пулеметов, 2,26 тысяч гранатометов.

Издание также приводит статистику небоевых безвозвратных и санитарных потерь — 17 993 человека. Самыми частыми причинами гибели в мирное время стали самоубийства, ДТП, неосторожное обращение с оружием и отравление наркотиками.

В октябре 2015 года Анатолий Матиос заявлял, что около 16 тысяч солдат ВСУ дезертировали из зоны проведения так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе.

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