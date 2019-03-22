СБУ взялась за съездившего в Россию кандидата в президенты Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении правовой проверки визита в Россию кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

В сообщении указывается, что правовая оценка визита Бойко и Медведчука в Москву будет представлена ведомством в «сжатые сроки». Также не исключается, что визит политиков в Россию может быть связан с предотвращенным украинскими спецслужбами теракта в метро Харькова, в подготовке которого СБУ обвинила Россию.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что российские спецслужбы любым способом пытаются отвлечь внимание общественности от «разоблаченных коррупционных схем финансирования выборов [президента Украины] в интересах одного из кандидатов в президенты, который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль» (фамилия этого кандидата в сообщении СБУ не приводится).

В Москве Медведчук и Бойко провели встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны подняли вопрос сохранения поставок газа из России на Украину и возможности торгово-экономического сотрудничества между странами. Визит украинских политиков в Москву состоялся по их инициативе.

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