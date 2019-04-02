На Украине завели дело после визита кандидата-оппозиционера в Москву

Премьер-министр РФ Д.Медведев провел встречу с кандидатом в президенты Украины Ю.Бойко и политиком В.Медведчуком (слева направо)

На Украине завели дело против пограничников после визита оппозиционного кандидата в президенты Юрия Бойко и пророссийского политика Виктора Медведчука в Москву. Об этом сообщили «Украинской правде» в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Отмечается, что производство открыто в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы, которые выдали разрешение на пересечение границы. Проверяется факт возможного злоупотребления властью или служебным положением.

Расследование инициировала Генпрокуратура Украины, сообщал 27 глава ведомства Юрий Луценко. О запрете или ограничениях на выезд с территории Украины для Бойко или Медведчука официально не сообщалось.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что также намерена расследовать инцидент с поездкой политиков в Россию.

22 марта кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук прибыли в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведев. Они провели переговоры о восстановлении торговых отношений между двумя государствами, договоре о транзите газа через Украину, действие которого истекает в этом году, и возможности заключения прямого контракта на поставки топлива.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Артист Владимир Зеленский получил более 30 процентов голосов, действующий глава государства Петр Порошенко отстает от него почти вдвое с результатом около 16 процентов. Оба они не получили необходимого большинства и проходят во второй тур, который запланирован на 21 апреля. Бойко занял четвертое место, набрав более 11,5 процента.

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