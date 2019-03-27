На Украине начались расследования после визита кандидата в президенты в Москву

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что прокуратура инициирует уголовное производство против кандидата в президенты страны Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

На заседании совета министров Луценко подчеркнул, что «законная реакция» на визит в Москву «не замедлит произойти». «Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопросы есть не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку», — заявил генпрокурор.

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Официально о запрете или ограничениях на выезд с территории Украины для Бойко или Медведчука не сообщалось.

22 марта стало известно о том, что кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» провели в Москве встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны подняли вопрос сохранения транзита газа через Украину, возможности заключения прямого контракта на поставки топлива и расширения торгово-экономического сотрудничества.

Позднее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о проведении правовой проверки визита в Россию Бойко и Медведчука. По данным ведомства, поездка политиков может быть связана с предотвращенным украинскими спецслужбами терактом в метро Харькова, в подготовке которого СБУ обвинила Россию.

5 февраля против Медведчука, которого на Украине считают пророссийским политиком и неоднократно упрекали в тесных личных связях с президентом России Владимиром Путиным, уже возбудили уголовное дело по подозрению в госизмене. Поводом послужили его слова на съезде «Оппозиционной платформы — За жизнь», когда политик заявил о необходимости создания автономии в Донбассе.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко тогда не исключил, что правоохранители заведут дела и в отношении однопартийцев политика.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, Бойко готовы поддержать 8,4 процента украинцев. Лидером гонки является Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 27,7 процента украинцев. Он опережает действующего главу государства Петра Порошенко и бывшего премьера Юлию Тимошенко, рейтинг которых 16,4 процента и 16,6 процента соответственно.

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