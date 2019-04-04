Летавший в Москву украинский политик-оппозиционер приехал в Минск

Украинский политик, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прилетел в Минск на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, Медведчук приехал рассказать белорусскому лидеру о перспективах развития ситуации на Украине. «Для меня очень важно, может, даже не меньше, чем для вас, поэтому очень интересны ваши рассуждения на сей счет и другие вопросы», — сказал Лукашенко.

Позже Медведчук рассказал, что обсуждал с президентом Белоруссии ход избирательной кампании на Украине, и напомнил, что Лукашенко предсказал итоги первого тура.

Кроме того, во время встречи в Минске политики обсудили мирное урегулирование ситуации в Донбассе. По словам Медведчука, в первую очередь ход этого процесса будет зависеть от президента Украины и действий России, однако без Лукашенко конструктивных переговоров добиться не получится.

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«Среди глав иностранных государств Александр Лукашенко на первом месте по уровню доверия среди граждан Украины. Это 52-54 процента доверия со стороны граждан Украины к главе Белоруссии», — подчеркнул украинский политик.

Медведчук вместе с оппозиционным кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко посетил Москву 22 марта, где провел переговоры с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым по сохранению транзита газа в Европу и возможности заключения прямых поставок топлива в Киев. После этого на Украине началось расследование в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы.

Кроме того, 3 апреля Украина прекратила любое авиасообщение с Россией из-за поездки политиков.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли артист Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, набравший около 16 процентов. Кандидат Юрий Бойко занял четвертое место.

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