Госавиаслужба Украины объяснилась за полет кандидата-оппозиционера в Россию

В Государственной авиационной службе Украины прокомментировали разрешение на вылет в Москву, которое было дано кандидату в президенты страны от оппозиции Юрию Бойко и политику Виктору Медведчуку. Об этом сообщает «Укринформ».

«Решая вопрос о предоставлении разрешений на выполнение соответствующих полетов, работники Госавиаслужбы действовали исключительно в пределах компетенции и на основании тех нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие процедуры», — сказал начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Игорь Зелинский.

Он объяснил инцидент тем, что по действовавшим на тот момент правилам воздушное пространство Украины закрыто для прямых и транзитных перелетов российских авиакомпаний, а также воздушных судов, зарегистрированных в России. Представитель Госавиаслужбы добавил, что ведомство помогает расследованию всем необходимым.

Ранее в официальном заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь» говорилось, что самолет, на котором политики вылетели в Москву, зарегистрирован в нидерландской Арубе.

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22 марта Бойко и Медведчук прибыли в российскую столицу на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Они провели переговоры о восстановлении торговых отношений между двумя государствами, договоре о транзите газа через Украину, действие которого истекает в 2019 году, и возможности заключения прямого контракта на поставки топлива. После этого в отношении сотрудников Госпогранслужбы и Госавиаслужбы, которые выдали разрешение на пересечение границы, было заведено уголовное дело.

3 апреля украинское правительство решило остановить все чартерные перелеты между государствами, за исключением рейсов, необходимых для обеспечения действий миссий международных организаций, ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

В первом туре выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, Бойко занял четвертое место и получил 11,67 процента голосов.

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