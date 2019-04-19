Бывший СССР
 
Последние новости
Порошенко и Зеленский встали на колени
США пообещали России тяжкую расплату
Вооруженный игрушечным пистолетом россиянин ограбил прохожую и подвез домой
Зеленский поставил себе в заслугу отсутствие контакта с Путиным
Рабочий написал песню про злых полицейских и попал за решетку
Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи
Порошенко назвал команду Зеленского пятой колонной
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Российский теннисист Медведев обыграл первую ракетку мира
Названа неожиданная польза собак
Новости партнеров

Начались дебаты между Зеленским и Порошенко

Перейти в «Мою Ленту»
Продолжение: Зеленский перешел на русский во время дебатов с Порошенко

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Их трансляцию ведет на YouTube канал «112 Украина».

Жеребьевка определила, что первым будет выступать Зеленский.

В ходе дебатов у каждого из кандидатов будет возможность выступить с пятиминутной речью и задать вопрос оппоненту. Кроме того, модераторы дебатов зададут каждому из них по три вопроса. На стадионе установлено две сцены на противоположных концах поля.

Модераторами дебатов стали журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк. Кандидатуру Куликова предложил Порошенко, а Фроляк — штаб Зеленского.

Помимо украинских телеканалов освещать мероприятие будут «Россия 24», «Дождь» и RT.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван регламент дебатов Порошенко и Зеленского
Украинцы разобрали все билеты на дебаты Порошенко и Зеленского
ЦИК Украины передвинул время официальных теледебатов Порошенко и Зеленского
Другие материалы рубрики
Бывший СССР18:34Сегодня

«Президент, ставший шоуменом, — это печально»

Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
17:33Сегодня

Президент Эстонии рассказала о желании русских детей учить эстонский

16:20Сегодня

Назван регламент дебатов Порошенко и Зеленского

17:00Сегодня

Лукашенко обвинил российского посла-«счетовода» в неумении считать

Бывший СССР00:0818 апреля

Армянский трансгейт

Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
17:46Сегодня

Российские евреи обеспечат Донбасс мацой

11:16Сегодня

Лукашенко нашел способ перестать ходить с протянутой рукой

14:51Сегодня

Лукашенко объявил досрочные парламентские выборы

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
17:3618 апреля

Украинцы разобрали все билеты на дебаты Порошенко и Зеленского

15:29Сегодня

Лукашенко рассказал о планах изменить конституцию для преемника

13:55Сегодня

Лукашенко пообещал «мощнейший ответ» за попытки разделить Белоруссию

Россия
«Хватит делать дураков из сибирских мужиков!»
Комедийный артист вдруг стал серьезным политиком и выиграл выборы. И все это в России
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
Медведев назвал условие ликвидации свалок
Степной пожар уничтожил более полусотни домов в российском селе
У российской пенсионерки отказались принять напечатанное на машинке заявление
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
Все материалы
Мир
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
США пообещали России тяжкую расплату
Михаил Горбачев проиграл выборы и захотел в Россию
Турция задержала шпионов ОАЭ для расследования убийства журналиста
Повстанцы в Йемене разгромили армию и засели на горе
Мальта помешала России помочь Мадуро
Трамп пообщался с ливийским фельдмаршалом Хафтаром
Все материалы
Бывший СССР
«Президент, ставший шоуменом, — это печально»
Главные цитаты из дебатов Зеленского и Порошенко
Президент Эстонии рассказала о желании русских детей учить эстонский
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Лукашенко обвинил российского посла-«счетовода» в неумении считать
Российские евреи обеспечат Донбасс мацой
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Все материалы
Экономика
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Ставка на малых
Как Минфин нашел способ поддержать предпринимателей
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Ростехнадзор отметил улучшение показателей надежности «Россетей»
Россия запретила поставки спермы быков и баранов
Россияне согласились работать сверхурочно в обмен на заботу начальства
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Все материалы
Силовые структуры
Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов
Чекисты требовали биткоины у семьи бывшего директора издательства «Известия»
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
Вымогавшего один миллион долларов в биткоинах следователя ФСБ взяли под стражу
Российские силовики предупредили об «индивидуальном джихаде»
ФСБ задержала главного акционера банка «Югра» за хищение семи миллиардов рублей
Отвечающему за гособоронзаказ высокопоставленному чиновнику разбили голову
«Он сказал, что я китаец»
Жертвы нападения Кокорина и Мамаева — о той самой встрече с пьяными футболистами
Все материалы
Наука и техника
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Найдено загадочное захоронение жестоко убитых людей
Названа неожиданная польза собак
Запуск B-52 пороховыми стартерами попал на видео
Китай показал испытания «Пиписи»
Все материалы
Спорт
Заряжены по полной
Эти гонки привлекают внимание миллионов. У них есть все шансы затмить «Формулу-1»
В Суздале стартовал чемпионат России по дзюдо для особенных детей
Российский теннисист Медведев обыграл первую ракетку мира
Враг Макгрегора пообещал отправить друга Макгрегора в кому
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Лукашенко заявил о ненужности КХЛ и бешеных зарплат в спорте
В Овечкине разглядели бойца MMA
Все материалы
Культура
Между Таносом и Горби
Чистки в Косово, черный протест и нарковойны: главные фильмы в программе ММКФ-2019
Психоделика, джаз и экстаз
Пионеры электроники, LSD и утомленный Скриптонит — главные новые альбомы
Колхозный корпоратив
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Назван худший персонаж «Мстителей»
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Врачи поставили диагноз Дмитрию Быкову
Все материалы
Интернет и СМИ
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
Парень съел кусок шляпы из-за проигрыша в споре
Молодой участник «Своей игры» выиграл рекордную сумму
В сети раскрыли самые странные занятия в одиночестве
Девушка обнаружила пугающее послание о трупе на дне ящика стола
Все материалы
Ценности
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
В подарке королевы ребенку Меган Маркл разглядели намек
Наоми Кэмпбелл пожаловалась на проблемы из-за цвета кожи
Опровергнут миф о расточительности молодежи
Невеста отказалась пускать родственницу мужа на свадьбу из-за внешнего вида
Все материалы
Путешествия
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Назван самый доступный для туристов российский город
Отказ туристки раздеться перед незнакомцем обернулся поножовщиной
Названы самые раздражающие привычки туристов из России
Названы самые равнодушные к пассажирам авиакомпании
Все материалы
Из жизни
Голые и свободные
Снимки самых смелых участников главного фестиваля Америки
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
Рабочий написал песню про злых полицейских и попал за решетку
Девушка отбила мать от бешеной лисы топором и лопатой
Оператор заглянул в пасть акулы и выжил
Маленькие дети нашли кокаин на игровой площадке
Все материалы
Борьба за трон
Тест самого быстрого серийного Мерседеса на Земле, который сбежал с завода Порше
Лучшие интерьеры 2019 года
Самые крутые автомобильные салоны последних новинок
Собирайся, мы переезжаем!
Как крупные производители суперкаров осваивали среднемоторную схему
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Гаджеты Apple не дадут угнать автомобиль
Вот так будет выглядеть электрический Volkswagen для рекорда Нюрбургринга
Toyota инвестирует в беспилотники Uber миллионы долларов
Все материалы
Дом
Страшные сказки
Архитекторы показали будущее человечества. И оно пугает
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Доля свободных офисов в Москве упала до десятилетнего минимума
Российский чиновник отдал памятник культуры под застройку и попался
Ипотека в России сократилась и подорожала
У Зеленского нашли тайную квартиру в Киеве
Все материалы