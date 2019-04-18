ЦИК Украины передвинул время официальных теледебатов Порошенко и Зеленского

Государственный украинский телеканал «Общественный» утвердил время начала официальных дебатов кандидатов в президенты страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Трансляция начнется в пятницу, 19 апреля, в 21:00 по киевскому времени (совпадает с московским). Таким образом, время было сдвинуто на час вперед.

Перенести эфир с прописанного в избирательном законодательстве времени на более позднее разрешил Центризбирком, сообщили в комиссии. Это было сделано для того, чтобы кандидаты успели добраться до телестудии после дебатов на стадионе «Олимпийский». Они начнутся в 19:00.

Ранее в ЦИК с просьбой перенести дебаты обратился штаб действующего президента Украины Петра Порошенко. Глава государства намерен посетить телестудию после встречи с лидером предвыборной гонки Владимиром Зеленским на стадионе.

16 апреля штабы Зеленского и Порошенко заключили соглашение с администрацией «Олимпийского» о бронировании стадиона на 19 апреля. Провести мероприятие на арене в этот день предложил лидер предвыборной гонки еще 3 апреля. Порошенко согласился, но неоднократно пытался изменить условия договоренности и даже провел свои дебаты на стадионе 14 апреля, несмотря на то что его оппонент заранее отказался туда приходить.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщал, что студию государственного канала «Общественный» все равно подготовят к теледебатам 19 апреля, как того требует избирательное законодательство. Телеканал готов провести трансляцию со стадиона, однако в назначенное время она прервется эфиром из студии.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов украинцев, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

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