Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко договорились по дебатам. Об этом сообщил представитель штаба президента Олег Медведев, передает «Украинская правда».

По его словам, между кандидатами и администрацией стадиона «Олимпийский» было заключено трехстороннее соглашение об аренде спорткомплекса на 19 апреля.

Представители Зеленского и Порошенко продолжают обсуждение регламента мероприятия. «Одна сторона настроена на шоу, мы — на проведение полноценной дискуссии», — подчеркнул Медведев.

Зеленский вызвал Порошенко дискутировать на стадионе перед полными трибунами еще 3 апреля. Действующий глава государства сначала согласился и сдал анализы на наркотики и алкоголь, как предложил его оппонент, однако затем неоднократно пытался изменить условия договоренности.

Так, Порошенко назначил своему сопернику встречу на «Олимпийском» 14 апреля. Мероприятие состоялось, несмотря на то, что Зеленский заранее отказался от этих дебатов и продолжил настаивать на дате 19 апреля, а его штаб отправил заявку на бронь стадиона только на оговоренное число.

После этого Порошенко на пресс-конференции позвал Зеленского на дебаты в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV 15 или 16 апреля. Трансляцию вел телеканал «112 Украина» в YouTube. В ответ лидер президентской гонки записал обращение, где еще раз установил в качестве даты дебатов 19 апреля, а также обвинил действующего главу государства в превращении в шоумена и забрасывании государственных дел.

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный». Ранее президент уже заявлял, что в любом случае явится в телестудию.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Окончательные итоги первого тура выборов были опубликованы ЦИК Украины 7 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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