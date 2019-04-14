В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов», — заявил спикер штаба Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков.

По его словам, 14 апреля под стадионом проходил агитационный митинг действующего главы государства, и в этот день никаких дебатов не планировалось.

«Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции», — подчеркнул он.

Представитель Зеленского также подчеркнул, что закон не предусматривает проведение дебатов именно в помещении Общественного телевидения, как сообщается в постановлении Центризбиркома Украины.

Ранее в воскресенье сообщалось, что действующий президент Украины прибыл в спорткомплекс на дебаты с Зеленским и провел их без оппонента.

В администрации «Олимпийского» отмечали, что получили разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки, и кандидаты, по всей видимости, так и не договорились. Представитель Порошенко попросил забронировать комплекс для мероприятий 14 апреля, а штаб Зеленского — на 19 апреля.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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