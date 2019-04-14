Порошенко начал дебаты с Зеленским без Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве на дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским и начал их без оппонента. Прямая трансляция доступна на YouTube-канале «Телеканал Прямий».

Порошенко заявил, что готов ждать Зеленского 40-45 минут, отметив, что сомневается, что тот все же приедет. При этом он добавил, что приглашает своего оппонента на дебаты в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник, 15 апреля, а если у того не получится, то во вторник, 16 апреля.

Выступив с речью, Порошенко в одиночестве начал отвечать на вопросы собравшихся журналистов. В частности, он заявил, что признает победу Зеленского, если его выберет украинский народ. «Если не дай бог он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») будет избран — это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, любой выбор, потому что мы демократическое государство», — отметил президент.

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Он также признал, что у него «нет никаких доказательств, что Зеленский — наркоман». «И я никогда его так не называл», — заявил Порошенко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в администрации «Олимпийского» отмечали, что получили разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19 апреля. Таким образом, кандидаты так и не договорились о дате мероприятия. При этом Порошенко заявил, что примет участие в дебатах на киевском стадионе 19 апреля, если они не будут совпадать по времени с эфиром на телевидении.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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