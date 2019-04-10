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Порошенко и Зеленский запросили разные даты дебатов на стадионе

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Администрация стадиона «Олимпийский» в Киеве получила разные запросы по поводу даты дебатов между лидером президентской гонки на Украине Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте арены.

От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19 апреля. В данный момент руководство площадки ведет переговоры с обеими сторонами.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщал, что студия государственного канала «Общественный» все равно будет подготовлена к теледебатам 19 апреля, как того требует избирательное законодательство. Он также подчеркнул, что трансляция начнется в условленное время. На случай если кандидаты не явятся, Аласания пообещал показывать на экране «что-то нейтрального характера, например, маленького зверька».

ЦИК Украины уже заявлял, что оплата дебатов из бюджета возможна только при условии,что они пройдут в установленном формате на телеканале «Общественный». Расходы на мероприятие на стадионе ложатся на участников.

Кандидаты в президенты Украины не договорились о дате дебатов. Предложение провести их на стадионе «Олимпийский» при полных трибунах 19 апреля поступило от Зеленского 3 апреля. В штабе Порошенко ему сначала отказали, однако затем глава государства в ответном видеообращении принял вызов.

Позже он предложил перенести мероприятие на 14 апреля, однако после того, как лидер гонки в одном из постов упомянул дату 19 апреля, согласился с ним. После этого в штабе Порошенко заявили, что президент все же собирается прийти на стадион 14 апреля, а 19-го намерен провести теледебаты в студии.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Оба они не набрали необходимого большинства в 50 процентов плюс еще один голос. Повторное голосование пройдет 21 апреля.

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