Киселев припомнил Зеленскому пародии на «Вести недели»

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Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев на телеканале «Россия 1» показал несколько пародий на его собственную передачу от «Квартала 95», возглавляемого комиком Владимиром Зеленским. Фрагменты были представлены в выпуске «Вестей недели» от 7 апреля.

«Какое-то время "Квартал 95" пытался пародировать и нашу программу», — отметил Киселев, после чего показал два отрывка из передачи «Вечерний Киев» производства «Квартала 95». В представленных пародиях ведущий, напоминающий Киселева, рассказывает о том, как за «утечкой воды на Байкале стоит Америка» и почему «именно мальчик писает в центре Европы». «Ну как бы так. Потом выдохлись и переключились на крупные формы», — заключил ведущий «Вестей недели».

Программа «Вечерний Киев» выходила на украинском телеканале «Интер», а позже и на других. Ведущими проекта были Владимир Зеленский и Валерий Жидков. Шутили над «Вестями недели» в рубрике «Пороблено», где показывались пародии на известные рекламные ролики, видеоклипы, телепрограммы.

Киселев показал пародии в рамках новостного сюжета о Владимире Зеленском, художественном руководителе студии «Квартал 95» и кандидате в президенты Украины. Он выиграл первый тур выборов, прошедший 31 марта. Во втором туре Зеленский будет соперничать с действующим президентом страны Петром Порошенко. Кандидаты согласились на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве и прошли тесты на наркотические вещества. Второй тур президентских выборов запланирован на 21 апреля.

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