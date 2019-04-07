Объявлены официальные итоги первого тура президентских выборов на Украине

ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов президента Украины. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки электронных и бумажных протоколов, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получил 30,24 процента голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко — 15,95 процента.

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Отмечается, что теперь Зеленский и Порошенко могут приступить к агитации перед вторым туром голосования. Согласно принятому постановлению, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Ранее сообщалось, что действующий глава государства принял предложение Зеленского провести публичные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Отмечалось, что правила дебатов прописаны в законе о выборах: они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для «десятков миллионов людей».

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта.

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