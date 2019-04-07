Зеленского призвали извиниться за «даунов» и «олигофренов»

Против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо возбудить уголовное дело из-за дискриминирующих высказываний. С таким заявлением выступила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Речь идет об употреблении в оскорбительном контексте медицинских терминов «дебилы», «олигофрены» и «дауны» в сериале «Слуга народа», в котором Зеленский выступил как продюсер и исполнитель главной роли. Такие высказывания признаны дискриминирующими и унижающими человеческое достоинство, отметила Геращенко.

«Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе, тем более от человека, который претендует на роль нового политика», — подчеркнула она. По ее словам, институты дискриминации отдаляют Украину от НАТО и ЕС, главными принципами которых провозглашены уважение прав человека и толерантность.

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Геращенко добавила, что она поддержала родителей детей с инвалидностью, которые призвали лидера президентской гонки извиниться за некорректное употребление названий болезней.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, который запланирован на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и действующий глава государства Петр Порошенко, получивший около 16 процентов.Имя нового президента станет известно до 1 мая.

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