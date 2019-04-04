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Штаб Зеленского указал команде Порошенко на фейк о своих связях с Россией

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Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского ответил на сообщения о том, что компания из России причастна к подготовке ролика с вызовом действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты. Заявление опубликовано в Facebook-аккаунте «Команда Зеленского».

В обращении приведен скриншот поста из социальных сетей с информацией, что корпоративные права на видеоролик принадлежат российской компании Kedoo_Entertainment_Russia.

«Только и только "Зе! Команда" является правообладателем всего аудиовизуального контента, произведенного и транслируемого в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского», — сказали там и подчеркнули, что распространение подобных фейков является «очередной скучной попыткой дискредитации» кандидата в президенты.

«Любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомочными», — подчеркнули в штабе Зеленского.

Как сообщает «Украинская правда», фейковый пост распространили в Facebook сразу несколько членов команды действующего президента. В их числе оказались первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и два депутата Мария Ионова и Владимир Арьев, все они входят в партию «Блок Петра Порошенко». Первым пост опубликовал журналист Андрей Дзиндзя.

Позже Геращенко удалила запись, признав в новом посте, что это был фейк. Она подтвердила, что ролик снимали украинские компании, а Kedoo_Entertainment_Russia — «это фиктивный правообладатель, робот, который автоматически забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях России». Остальные депутаты также стерли запись.

3 апреля Зеленский опубликовал ролик, снятый на киевском стадионе «Олимпийский», где согласился на дебаты с Порошенко и выдвинул ряд условий: дебаты должны идти на спортивной арене при зрителях, в присутствии всех каналов и журналистов, перед ними оба участника пройдут тест на наркотики и алкоголь, а его оппонент должен извиниться за различные оскорбления. В штабе Порошенко сначала заявили, что дебаты на стадионе не соответствуют установленному порядку, однако позже президент опубликовал ответное видеообращение о том, что принимает вызов на «Олимпийский».

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

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