Команда Порошенко ответила на требования штаба Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ответила на требования, которые выдвинула команда лидера президентской гонки Владимира Зеленского действующему главе государства Петру Порошенко. Свою реакцию она опубликовала в Facebook.

«Напомню Зе-команде (Зе — прозвище Зеленского — прим. «Ленты.ру») — изменения в законы принимает Рада, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как неотложный законопроект об отмене декларирования доходов для активистов. Рада это голосования успешно провалила», — написала она.

Геращенко отметила, что члены партии «Укроп», поддержавшие Зеленского на президентских выборах, голосовали против этого законопроекта, и подчеркнула, что надеется увидеть перед вторым туром выборов дебаты кандидатов в президенты. Она призвала сторонников Зеленского «начать с себя», если они хотят перемен в стране. «Призовите своих депутатов-фанов голосовать ЗА, а не Зе», — подытожила она.

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Геращенко является депутатом парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» и членом его избирательного штаба.

Ранее 3 апреля штаб Зеленского опубликовал список требований к действующему президенту. От Порошенко до истечения срока его полномочий потребовали принятия закона о внедрении пропорциональной выборной системы с открытыми списками к осенним парламентским выборам и отмены декларирования доходов и расходов общественных активистов.

Кроме того, по мнению команды Зеленского, Украине необходимо переформатировать работу силовых служб и полностью изменить кадровый состав антикоррупционных структур, а самому Порошенко — полностью раскрыть отчетность его офшорных компаний. В числе требований также упомянута ликвидация схемы по закупке угля «Роттердам+», из-за которой украинское сырье продается украинским предприятиям по цене импортного.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, чей результат оказался почти вдвое меньше. Имя нового президента станет известно до 1 мая.

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