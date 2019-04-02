Оценены шансы России и Украины на примирение при Зеленском

Отношения между Москвой и Киевом останутся напряженными даже в том случае, если шоумен Владимир Зеленский победит на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Moody's.

Аналитики компании полагают, что Зеленский захочет наладить взаимодействие с Россией, что позволит заморозить конфликт в Донбассе. С другой стороны, полное сближение двух стран вряд ли возможно, поскольку с обеих сторон сохранятся территориальные претензии в отношении Крыма. Взаимные санкционные меры продолжат действовать.

Также в Moody's отметили, что шансы Зеленского на победу выше, чем у действующего президента Украины Петра Порошенко. По мнению аналитиков агентства, результаты первого тура выборов показывают разочарование населения во внешней и внутренней политике Порошенко.

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Ранее 2 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в том, что отношения с Россией не изменятся вне зависимости от результатов выборов. По мнению политика, Киев продолжит двигаться в сторону сближения с ЕС и НАТО при любом президенте.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. После обработки 99,68 процента протоколов лидерство удерживает Владимир Зеленский. Порошенко находится на втором месте с 15,95 процента голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов, состоится второй тур. Он запланирован на 21 апреля.

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