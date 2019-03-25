Зеленский обозначил план возвращения Крыма и Донбасса

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский объяснил, почему его победа станет первым шагом к возвращению Крыма. Об этом он рассказал в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) телеканала «1+1». Видеозапись беседы доступна на YouTube.

Зеленский подчеркнул, что Крым может вернуться под украинский суверенитет только после смены власти в России. «Своим примером, если мы поменяем эту власть [на Украине], мы покажем, что так может быть. Вот такие, как мы, новые приходят. А значит, можно и [в России] так», — пояснил он.

Затрагивая тему вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях, Зеленский сказал, что продолжит выступать за дипломатический путь его решения. «Конечно же, нужно продолжать минский процесс. Хотелось бы его расширить и ретрансформировать, добавить туда [к Украине, России, Франции и Германии] представителей США и Великобритании, хотелось бы расширить этот круглый стол», — заявил кандидат в президенты Украины.

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Кроме того, по его мнению, Украине следует вести серьезную информационную войну. «Люди, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики — прим. «Ленты.ру»), они потеряли связь с нами. Они потеряли ощущение, что они тоже украинцы. Нужен русскоязычный телеканал, который вещает на территорию Донбасса, который вещает в мир», — сказал Зеленский.

На прошлой неделе Зеленский выразил готовность пойти на компромиссы ради возвращения украинского суверенитета над Крымом и частями Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. При этом он отметил, что в составе Украины эти регионы могли бы получить «на порядок больше прав и свобод, чем когда-нибудь смогут иметь в России».

31 марта на Украине пройдет первый тур президентских выборов. По результатам опросов, Зеленский лидирует с начала этого года. Наибольшие шансы на выход во второй тур, запланированный на 21 апреля, также имеют действующий глава государства Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

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