Лидер президентской гонки на Украине вступился за русский язык

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал власти страны не притеснять русский язык. Об этом сообщает издание «Українськi новини».

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык (...). Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием, у нас образовательная система сегодня так выстроена», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в соответствии с конституцией государственный язык страны — украинский, и это останется неизменным. При этом власти должны обеспечить свободное использование других языков.

Ранее Зеленский заявил, что считает возможным идти на компромиссы ради возвращения украинского суверенитета над Крымом и частями Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Киеву. Он отметил, что в составе Украины эти регионы могли бы получить «на порядок больше прав и свобод, чем когда-нибудь смогут иметь в России».

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. В конце января Зеленский выбился в лидеры президентской гонки на Украине. Согласно результатам опросов украинских социологов, большинство украинских граждан готовы проголосовать именно за него.

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